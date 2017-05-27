Родившийся в Бразилии защитник «Ромы» Эмерсон впервые вызван в сборную Италии

Родившийся в Бразилии левый защитник «Ромы» Эмерсон Палмиери дос Сантос впервые вызван в сборную Италии на товарищеский матч против команды Уругвая и отборочную встречу чемпионата мира — 2018 против сборной Лихтенштейна.
22-летний Эмерсон получил итальянское гражданство в марте, так как гражданами этой страны были родственники по материнской линии футболиста.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Эмерсон провёл 24 матча (22 — с первых минут), в которых отдал одну голевую передачу и получил одну жёлтую карточку.