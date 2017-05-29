Окслейд-Чемберлен: я выиграл уже три Кубка Англии, но этот — самый особенный

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в финале Кубка Англии.
«Были моменты, когда мы оказывались под давлением, но команда сумела правильно выйти из таких ситуаций. Когда соперник остаётся в меньшинстве, а потом забивает, это причиняет боль. Но „Арсенал“ смог быстро найти ответ и вернуть лидерство. Получилось отличное шоу для болельщиков.
Нам нужно было забивать больше, ведь моментов у «Арсенала» было много, особенно в первом тайме. Но парни в любом случае выложились на все сто. Я выиграл уже три Кубка Англии, но этот — самый особенный из всех», — цитирует игрока сайт «Арсенала».