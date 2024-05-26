Луис Энрике ответил на вопрос, кто заменит Килиана Мбаппе в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, кто может заменить французского форварда Килиана Мбаппе в парижском клубе. Ранее француз объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона.

«Замена Мбаппе? Мы собираемся решить эту проблему всей командой, с игроками, которые хотят приехать в Париж и творить историю! Это уникальный клуб!» – сказал Энрике на пресс-конференции после матча.

Напомним, в финальном матче Кубка Франции встречались «Лион» и «Пари Сен-Жермен». Парижане одержали победу со счётом 2:1. Для Мбаппе это был последний матч в составе французского клуба. Летом 2024 года у 25-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом, и он в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. По итогам Лиги 1 нападающий был признан лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами и семью ассистами.

Отметим, «ПСЖ» в 15-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Франции. В последний раз парижане побеждали в этом турнире в сезоне-2020/2021. Ранее «ПСЖ» стал чемпионом страны.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: