Тен Хаг: если меня не хотят видеть в «МЮ» я уйду и буду выигрывать трофеи где-нибудь ещё

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу своей работы в клубе.

«Два трофея за два года – неплохо, три финала за два года – неплохо. Мы должны продолжать двигаться дальше. Меня это не устраивает, нам нужно добиться большего.

Когда я начинал в «Манчестер Юнайтед», я сказал, что здесь, чтобы побеждать, а также хочу построить команду, и я делаю и то, и другое. Но если меня больше не хотят видеть в клубе, я уйду куда-нибудь ещё, буду выигрывать матчи и трофеи, потому что это то, чем я занимался всю свою карьеру», — приводит слова тен Хага The Independent.

Напомним, 25 мая «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии, обыграв в решающем матче турнира «Манчестер Сити» со счётом 2:0.