«Динамо» трогательно обратилось к болельщикам после упущенного чемпионства в РПЛ

«Динамо» обратилось к болельщикам после завершения сезона чемпионата России.

«Очень больно это осознавать, но сегодня нам не хватило одного маленького шага. Спасибо каждому нашему болельщику за веру и поддержку», — написано в официальном телеграм-канале «Динамо».

Напомним, к заключительному туру РПЛ «Динамо» подходило на первом месте в турнирной таблице. Команде нужно было не проиграть в матче с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом. Однако столичный клуб уступил «Краснодару» со счётом 0:1.

В параллельном матче «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и стал чемпионом страны. Отметим, клуб из Санкт-Петербурга в шестой раз подряд выигрывает РПЛ.

«Динамо» финишировало на третьем месте, набрав 56 очков. Столько же очков и у «Краснодара», который стал вторым.

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