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Федотов прокомментировал отсутствие игровых минут у новичков команды

Федотов прокомментировал отсутствие игровых минут у новичков команды
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил выступления новичков команды — Сида Ахмеда Айссауи и Амира Риванди в текущем сезоне.

«Так получилось, что эти ребята появились у нас довольно поздно и нам вместе не удалось пройти полный цикл сборов. Амира мы в игре уже видели, он уже проявил себя в кубковом матче против чемпиона. У Сида всё впереди, сейчас будет время на полноценную подготовку с командой. Но задел у него есть, парень набирает, так что надеемся, что этот подготовительный период даст ему возможность показать себя с наилучшей стороны», — приводит слова Федотова клубная пресс-служба.

Напомним, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи 20 февраля. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. 19-летний алжирский игрок до сих пор не дебютировал в составе армейцев. 19-летний Риванди перешёл в московский клуб в феврале этого года на правах полугодичной аренды. В текущем сезоне в составе армейцев иранский левый защитник провёл 32 минуты в двух матчах, 27 из которых были в кубковой игре с «Зенитом».

Отметим, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА обыграл «Урал» (2:0). Благодаря этой победе ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков за 30 матчей.

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ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Давила – 40'     2:0 Мусаев – 42'    
Турнирная таблица РПЛ

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