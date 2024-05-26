Президент «Реала» Перес обратился к Кроосу после последнего матча игрока за клуб

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о решении немецкого полузащитника «сливочных» Тони Крооса заврешить карьеру по окончании сезона.
«Тони Кроос, это всегда будет твой дом! Ты один из величайших игроков в истории «Реала», – сказал Перес после матча.
Напомним, перед началом матча 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и севильский «Бетис» (встреча закончилась со счётом 0:0) игроки обеих команд устроили прощальный коридор Кроосу.
34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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