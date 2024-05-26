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Видеообзор чемпионского матча «Зенита» с «Ростовом» в РПЛ

Видеообзор чемпионского матча «Зенита» с «Ростовом» в РПЛ
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25 мая состоялся заключительный тур РПЛ, в котором «Зенит» принимал «Ростов». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. После этой встречи «Зенит» стал чемпионом России.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор чемпионского матча.

Видео доступно на YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. В топ-5 лучших команд вошли «Локомотив» и «Спартак», которые набрали 53 и 50 очков соответственно.

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