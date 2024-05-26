Видеообзор чемпионского матча «Зенита» с «Ростовом» в РПЛ

25 мая состоялся заключительный тур РПЛ, в котором «Зенит» принимал «Ростов». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. После этой встречи «Зенит» стал чемпионом России.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор чемпионского матча.

Видео доступно на YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. В топ-5 лучших команд вошли «Локомотив» и «Спартак», которые набрали 53 и 50 очков соответственно.

Известные дети спортсменов: