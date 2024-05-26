У Кассьерры и Кордобы второй результат в истории РПЛ по голам легионеров из одной страны

Дуэт колумбийских легионеров, а именно нападающий «Зенита» Матео Кассьерра и Джон Кордоба из «Краснодара», показали второй результат в истории Российской Премьер-Лиги по голам легионеров из одной страны. В сумме колумбийцы забили 36 голов.

Форвард «Зенита» стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Форвард сине-бело-голубых забил 21 гол. На третьей строчке с 15 голами расположился нападающий «Краснодара» Кордоба.

Кассьерра и Кордоба подвинули бразильские дуэты Веллитон – Алекс Мескини (33 гола в сезоне-2009) и Малком – Вендел (31 гол в сезоне-2022/2023). Колумбийцы уступили только ивуарийскому рекорду пары Сейду Думбия – Ласина Траоре (46 голов), который, к слову, был установлен в удлинённом переходном сезоне-2011/2012.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

Сколько зарабатывают футболисты: