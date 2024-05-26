Анчелотти: «Бернабеу» попрощался с Кроосом так, как он этого заслуживал

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча заключительного тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (0:0) прокомментировал прощание с полузащитником «сливочных» Тони Кроосом, которое произошло на домашнем стадионе «Королевского клуба». Футболисты обеих команд устроили прощальный коридор, а фанаты подготовили баннер в честь Крооса, который завершает карьеру после чемпионата Европы — 2024.

«Я думаю, что «Бернабеу» попрощался с Кроосом так, как он этого заслуживал. Это отличный вечер, и нам повезло, что мы проведем с ним ещё одну неделю. Он отличный полузащитник с великолепными качествами, отличным характером, небольшим самомнением и очень скромный. Он альтруистичный игрок. Нам повезло, что он был с нами в течение 10 лет», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.