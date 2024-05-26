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Тони Кроос эмоционально отреагировал на прощание с «Реалом» в кругу семьи

Тони Кроос эмоционально отреагировал на прощание с «Реалом» в кругу семьи
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на прощание с испанским клубом в кругу семьи. Ранее 34-летний Кроос объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании Евро-2024.

Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья

«Реакция моих детей буквально уничтожила меня… Сейчас нелегко что-то сказать. Я могу лишь поблагодарить всех фанатов «Реала», мой клуб и всю команду. Это были 10 незабываемых лет. Сейчас я могу лишь сказать: «Реал» Мадрид», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, перед началом матча 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и севильский «Бетис» (встреча закончилась со счётом 0:0) игроки обеих команд устроили прощальный коридор Кроосу.

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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