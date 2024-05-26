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«Зенит» установил чемпионский антирекорд в РПЛ

«Зенит» установил чемпионский антирекорд в РПЛ
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«Зенит» выиграл сезон с 57 очками – это худший результат чемпиона по очкам с момента создания РПЛ в 2002 году, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Ростов» со счётом 2:1. В параллельной встрече «Краснодар» на своём поле обыграл «Динамо» со счётом 1:0.

Таким образом, «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.

На втором месте в турнирной таблице РПЛ финишировал «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. В топ-5 лучших команд вошли «Локомотив» и «Спартак», которые набрали 53 и 50 очков соответственно.

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