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Фото: игроки «Реала» и «Бетиса» устроили коридор Кроосу

Фото: игроки «Реала» и «Бетиса» устроили коридор Кроосу
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Перед началом матча 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и севильский «Бетис» (встреча закончилась со счётом 0:0) игроки обеих команд устроили прощальный коридор полузащитнику «сливочных» Тони Кроосу, который принял решение завершить карьеру после чемпионата Европы — 2024.

Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
Коридор Кроосу

Коридор Кроосу

Фото: www.realmadrid.com

Фото: www.realmadrid.com

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После ничьей с «Бетисом» «Реал», который в этом сезоне досрочно стал чемпионом Испании, набрал 95 очков. «Бетис» с 57 очками финишировал седьмым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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