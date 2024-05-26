Фото: игроки «Реала» и «Бетиса» устроили коридор Кроосу

Перед началом матча 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и севильский «Бетис» (встреча закончилась со счётом 0:0) игроки обеих команд устроили прощальный коридор полузащитнику «сливочных» Тони Кроосу, который принял решение завершить карьеру после чемпионата Европы — 2024.

Коридор Кроосу Фото: www.realmadrid.com

Фото: www.realmadrid.com

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После ничьей с «Бетисом» «Реал», который в этом сезоне досрочно стал чемпионом Испании, набрал 95 очков. «Бетис» с 57 очками финишировал седьмым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko