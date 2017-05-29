Джеко стал лучшим бомбардиром Серии А

Нападающий римской «Ромы» Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии сезона-2016/17. На счету 31-летнего боснийца 37 матчей, в которых он забил 29 голов.
Второе место в таблице бомбардиров итальянской Серии А занял полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс. Он провёл 35 матчей и забил 28 голов. Тройку лидеров замкнул форвард «Торино» Андреа Белотти, в активе которого 26 голов в 35 матчах.
В пятёрку лучших бомбардиров попали также два аргентинца — Гонсало Игуаин из «Наполи» (38 матчей, 24 гола) и Мауро Икарди из «Интера» (34, 24).