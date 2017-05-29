В результате давки на стадионе в Гондурасе погибли 5 человек

В результате давки, произошедшей на стадионе в Гондурасе перед матчем национального чемпионата по футболу, погибли не менее 5 человек, ещё 27 получили различные травмы, сообщает La Prensa.
Инцидент произошёл в воскресенье во второй половине дня незадолго до начала игры между командами «Мотагуа» и «Гондурас Прогрессо». В сообщении полиции говорится, что на матч было продано слишком много билетов, из-за чего стадион был переполнен. Некоторые фанаты затеяли потасовку с полицией, чтобы попасть на арену. В результате возникла давка, в ходе которой несколько человек погибли и были ранены около входа.
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