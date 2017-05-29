Терри: независимо от того, завершу карьеру или нет, хочу стать тренером

Защитник «Челси» Джон Терри, чей контракт истекает грядущим летом, знает, чем займётся после окончания карьеры. 36-летний футболист пока не решил, продолжит или завершит карьеру, но знает, что в будущем хочет стать тренером. Об этом капитан «Челси» рассказал после поражения от «Арсенала» в финале Кубка Англии (1:2).
«Надеюсь, в один прекрасный день я вернусь на «Уэмбли» в качестве тренера, это своего рода амбиции. Вне зависимости от того, завершу карьеру или продолжу играть, я хочу стать тренером.
Думаю, я многое могу дать, я многое узнал за время своего выступления. Моя цель – стать тренером и руководить командой», — цитирует Терри Sky Sports.
Джон Терри является воспитанником «Челси», за который играет с 1998 года.