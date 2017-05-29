Бартомеу: в «Барселону» придут футболисты, вызывающие энтузиазм

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу обещает болельщикам команды новых футболистов перед стартом очередного сезона. Ранее испанские СМИ сообщали, что 29 мая руководство каталонского клуба объявит имя нового главного тренера команды.
«Барселона» должна усиливаться новыми футболистами каждым летом. Болельщики увидят игроков, покидающих клуб, и тех, кто пополнит его ряды. В «Барселону» придут футболисты, вызывающие энтузиазм. Но будут и такие, которых не будут воспринимать так же. Мы ясно представляем себе нашу работу, которую должны будем проделать летом», — приводит слова Бартомеу испанское интернет-издание Sport.
Ранее Бартомеу назвал «Барселону» образцом для подражания в том, что касается стиля игры