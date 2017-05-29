Григалава: «Спартак» немного неожиданно выиграл титул, ставил на ЦСКА и «Зенит»

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава поделился воспоминаниями о домашней победе над «Спартаком» в 30-м туре РФПЛ, а также отметил, что для него чемпионство красно-белых стало несколько неожиданным
«В нас мало кто верил. «Арсеналу» победа была нужнее, чем «Спартаку». Мы понимали, что нет другого шанса. При этом не всё от нас зависело. Было шумно. Всегда приятно играть при полных трибунах. Будем играть хорошо, так будет в Туле на большинстве матчей.
Прорыв фанатов на поле? Мы шли к нашим фанатам по кругу, благодарили их за поддержку. Смотрю, а на поле уже биток. Никогда не видел столько людей на газоне. Не хотелось бы, чтобы это повторилось.
Для болельщиков было интересно в концовке чемпионата, но мне больше не хотелось бы в таких интригах участвовать. «Спартак» выиграл титул заслуженно, хотя и несколько неожиданно. Они почти каждый чемпионат начинали хорошо, не думал, что будут первыми сейчас. Ставил на ЦСКА и «Зенит», — цитирует Григалаву пресс-служба «Арсенала».