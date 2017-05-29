Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Григалава: «Спартак» немного неожиданно выиграл титул, ставил на ЦСКА и «Зенит»

29 мая 2017, понедельник. 11:55. Футбол

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава поделился воспоминаниями о домашней победе над «Спартаком» в 30-м туре РФПЛ, а также отметил, что для него чемпионство красно-белых стало несколько неожиданным

«В нас мало кто верил. «Арсеналу» победа была нужнее, чем «Спартаку». Мы понимали, что нет другого шанса. При этом не всё от нас зависело. Было шумно. Всегда приятно играть при полных трибунах. Будем играть хорошо, так будет в Туле на большинстве матчей.

Прорыв фанатов на поле? Мы шли к нашим фанатам по кругу, благодарили их за поддержку. Смотрю, а на поле уже биток. Никогда не видел столько людей на газоне. Не хотелось бы, чтобы это повторилось.

Для болельщиков было интересно в концовке чемпионата, но мне больше не хотелось бы в таких интригах участвовать. «Спартак» выиграл титул заслуженно, хотя и несколько неожиданно. Они почти каждый чемпионат начинали хорошо, не думал, что будут первыми сейчас. Ставил на ЦСКА и «Зенит», — цитирует Григалаву пресс-служба «Арсенала».

Тульский «Арсенал» минимально победил «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ
Источник: Официальный сайт болельщиков тульского "Арсенала" Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак Гиа Григалава
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
12:06 «Зенит» — Аршавину: с днём рождения, легенда
12:06 «Барселона» представила новую форму на следующий сезон
12:02 Акинфеев прибыл в расположение сборной России
12:02 «СКА-Хабаровск» увеличит бюджет для РФПЛ, Поддубский останется главным тренером
11:59 Посол Португалии в России: болельщикам из Европы нечего бояться во время КК-2017
11:56 Сарри: в следующем сезоне «Наполи» может выиграть чемпионат Италии
11:55 Григалава: «Спартак» немного неожиданно выиграл титул, ставил на ЦСКА и «Зенит»
11:37 Тер Штеген гордится тем, что играл в «Барселоне» Луиса Энрике
11:34 Деулофеу попрощался с «Миланом»
11:24 Промес: знаю, что пропустит сборная Нидерландов, если не попадёт на ЧМ-2018
11:23 Коман: думал о том, чтобы покинуть «Баварию»
11:16 Пьянич: «Ювентус» в матче с «Реалом» ждёт ожесточённая борьба
11:07 Анчелотти: одну неделю я буду только отсыпаться
10:54 СМИ: Манчини будет зарабатывать в «Зените» € 5-6 млн в год
10:53 Гендиректор «СКА-Хабаровск»: выпили немного пива и отметили наш успех
10:42 Бартомеу: в «Барселону» придут футболисты, вызывающие энтузиазм
10:33 Капелло: в «Реале» спросил Роналдо, сколько он весил, когда выиграл ЧМ-2002
10:26 Коноплянка: «Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете
10:23 Вратарь «Бенфики» Эдерсон 30 мая пройдёт медосмотр для «Манчестер Сити»
10:17 Терри: независимо от того, завершу карьеру или нет, хочу стать тренером
09:58 КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Арсенала» Т
09:55 «Зенит» до Манчини рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо
09:49 Варан: Бензема переживает из-за того, что его не приглашают в сборную Франции
09:38 Монтелла дал положительную оценку выступлению «Милана» в сезоне-2016/17
09:33 Президент «Шахтёра: будем продавать сейчас не очень дорого, а очень-очень дорого
09:20 «Челси» включился в борьбу за Перишича
09:06 Сарсания: нельзя допустить, чтобы третий раз подряд «Зенит» не попал в ЛЧ
09:03 «Лион» заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Диня на правах аренды
09:02 Раванелли: в матче с «Реалом» ни одна команда не может считаться фаворитом
08:56 С. Рамос: Тотти — «прирождённый убийца»
08:45 Фигу: никогда не смогу выбрать, кто лучше – Месси или Роналду
08:35 Ромарио: моя «Барселона» была сильнее сегодняшней
07:59 Соуза: я отдал «Фиорентине» всего себя
07:59 Мичель Сальгадо: в финале ЛЧ шансы «Реала и «Ювентуса» равны
07:58 Помощник Симеоне: продление контракта Ф. Торреса? Думаю, всё будет в порядке
07:27 Анчелотти: немецкие команды действуют очень надёжно в обороне
07:07 Варан: игроки «Реала» приняли бы Мбаппе очень хорошо
06:51 Наставник «РБ Лейпциг»: нам нужны пять новых игроков
06:50 Форлан считает, что у «Атлетико» не будет проблем в случае ухода Гризманна
06:48 Ромарио назвал Луиса Арагонеса глупцом
06:45 Наставник «Кротоне»: готов сдержать обещание и доехать на велосипеде до Турина
06:10 Коби Брайант опубликовал твит в честь Франческо Тотти
05:40 Фанаты «Левски» заставили игроков снять футболки на поле после поражения от ЦСКА
05:05 Уилкшир: в «Динамо» меня постоянно приветствовали фразой «Люк, я твой отец»
04:31 В результате давки на стадионе в Гондурасе погибли 5 человек
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший тренер сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017