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Болельщики «МС» признали Давида Сильву лучшим игроком сезона-2016/17

29 мая 2017, понедельник. 14:56. Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва признан лучшим игроком сезона-2016/17 по мнению болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

В результате первого раунда голосования, которое проводилось при поддержке официального клуба болельщиков «Манчестер Сити», определились три финалиста: Кевин Де Брёйне, Давид Сильва и Серхио Агуэро.

Кевин Де Брёйне, сделавший 16 результативных передач в сезоне-2016/17, был назван лучшим игроком «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, а Серхио Агуэро ранее дважды признавался лучшим в составе «горожан».

Давид Сильва принял участие в 45 официальных матчах за «Манчестер Сити», забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

Б. Силва: Давид Сильва — один из лучших игроков в мире, собираюсь у него учиться
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Давид Сильва Кевин Де Брёйне Серхио Агуэро Болельщики — Футбол
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