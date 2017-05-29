Пеллегрино ушёл с поста главного тренера «Алавеса»

Аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино покинул пост главного тренера «Алавеса». Об этом сообщил официальный «твиттер» испанского клуба. О его преемнике на данный момент не сообщается.
Пеллегрино начал работать с «Алавесом» летом 2016 года и занял с командой девятое место в Примере, а также дошёл до финала Кубка Испании, где уступил «Барселоне».
«Я был счастлив здесь и хочу сказать спасибо всем, кто мне помогал, особенно футболистам. Уверен, что команда будет и дальше выполнять поставленные задачи», — сказал Пеллегрино.
«Барселона» обыграла «Алавес» и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании