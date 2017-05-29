ЦСКА сыграет на сборе в Австрии с «Краснодаром», «Штурмом» и «Партизаном»

Определился план подготовки московского ЦСКА к сезону-2017/18. Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, тренерский штаб решил провести два сбора в Австрии. Первый пройдёт с 14 по 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с австрийским «Штурмом».
Второй сбор продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три матча. 1 июля подопечные Виктора Гончаренко встретятся с белградским «Партизаном», соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с «Краснодаром».