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«Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием

29 мая 2017, понедельник. 17:51. Футбол

Лондонский «Арсенал» поздравил российского футболиста Андрея Аршавина с днём рождения. Бывшему капитану сборной России, ныне выступающему за казахстанский «Кайрат», в понедельник исполнилось 36 лет.

За «Арсенал» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» он провёл 145 матчей, забил 31 гол и сделал 46 голевых передач.

В день рождения Аршавина пресс-служба «Арсенала» напомнила болельщикам о его эффектном голе в ворота «Блэкберна».

Также «Арсенал» спросил болельщиков о том, какие самые яркие воспоминания у них остались от игры Аршавина.

Посмотреть поздравительное сообщение можно в «Твиттере» «Арсенала».

«Зенит» — Аршавину: с днём рождения, легенда
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон ФК Кайрат Андрей Аршавин
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
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