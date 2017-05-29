«Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием

Лондонский «Арсенал» поздравил российского футболиста Андрея Аршавина с днём рождения. Бывшему капитану сборной России, ныне выступающему за казахстанский «Кайрат», в понедельник исполнилось 36 лет.
За «Арсенал» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» он провёл 145 матчей, забил 31 гол и сделал 46 голевых передач.
В день рождения Аршавина пресс-служба «Арсенала» напомнила болельщикам о его эффектном голе в ворота «Блэкберна».
Также «Арсенал» спросил болельщиков о том, какие самые яркие воспоминания у них остались от игры Аршавина.
Посмотреть поздравительное сообщение можно в «Твиттере» «Арсенала».