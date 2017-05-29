Луческу стал самым успешным тренером «Зенита» по проценту набранных очков

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, с которым накануне руководство клуба расторгло контракт, стал самым успешным наставником в истории сине-бело-голубых по проценту набранных очков, сообщает сайт «История „Зенита“.
При румынском специалисте «Зенит» набрал 71,9% очков. До этого самым успешным по этому показателю был предыдущий тренер питерской команды — Андре Виллаш-Боаш (71,2%).
Новым рулевым «Зенита», скорее всего, станет итальянский специалист Роберто Манчини, который уже прибыл в Россию для подписания контракта.