Маурисио: я абсолютный профессионал, а «Спартак» вот так со мной обошёлся

Защитник Маурисио рассказал, как воспринял решение «Спартака» не выкупать его контракт у «Лацио». Красно-белые арендовали бразильца у римлян летом 2016 года, и на днях было объявлено, что игрок вернётся в итальянский клуб.
«Каждый день в России меня чему-то учил, но сейчас уже ничего не удивляет. Любые трудности встречу с улыбкой. Хотя то, что я скажу дальше, очень серьёзно. Я прошёл две Лиги чемпионов и две Лиги Европы. То, как «Спартак» ко мне отнёсся в конце сезона… Стоило проявить чуть больше уважения. Я приехал из Италии, большой страны, чтобы играть в «Спартаке». Тренер и руководители могли бы подойти ко мне и сказать: «Маурисио, мы не рассчитываем больше на тебя» или «Маурисио, нам не нравится, как ты играешь в футбол». Можно было сказать что угодно, но мне никто ничего так и не объяснил.
Россияне, бразильцы и все остальные расстроились. Я был частью коллектива. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в «Спартаке», а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал. Я абсолютный профессионал, правильно отношусь к делу за пределами поля, провожу свободное время с семьёй, уважаю пространство каждого человека, а со мной обошлись вот так", — сказал Маурисио в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию эксклюзивного интервью с Маурисио читайте на «Чемпионате» в скором времени.