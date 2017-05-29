Кочергин: очень хочу, чтобы «Чита» играла в ФНЛ, но надо жить по средствам

Руководитель администрации губернатора Забайкальского края Дмитрий Кочергин сообщил, что решение об участии «Читы» в следующем сезоне ФНЛ будет принято на этой неделе.
«Я думаю, что на этой неделе решение будет. На самом деле это очень дорогой проект. Участие нашей команды в ФНЛ стоит порядка 150-170 млн рублей. Всё-таки здесь нужно исходить из наших приоритетов, потому что мы понимаем, что у нас есть масса других вопросов, в том числе и в спорте, которые у нас не закрыты.
Сейчас мы слышим, что поставлена задача президентом РФ на последнем совещании в Краснодаре – это развитие детско-юношеского спорта. Мы над этим сейчас будем серьёзно работать — и бюджетными, и внебюджетными средствами.
Мы видели, что Иркутск, когда они играли в ФНЛ, половину домашних матчей проводил в Красноярске. Стадион не готов, соответственно, своего зрителя нет, подогрева поля нет, не могут в холодное время года принимать игры ФНЛ. Ну, а зачем тогда, если даже свой зритель этого не видит?
Мне вот лично очень бы хотелось, чтобы ребята играли в ФНЛ, но нужно всё-таки жить по средствам. Не очень бы хотелось, чтобы опять был тот негативный опыт, который в своё время с «Локомотивом» случился… Конечно, здесь нужно всё очень глубоко просчитывать и анализировать", — цитирует Кочергина «Забмедиа».