Российский бизнесмен Согомонян: приобрести «Пюник» мне посоветовал Арустамян

Российский бизнесмен Артур Согомонян, который приобрёл армянский клуб «Пюник», рассказал, что эту идею ему подал комментатор Нобель Арустамян.
«Мы дружим с Нобелем Арустамяном. Он мне сказал, что есть такая идея. Он обговаривал её с владельцем «Бананца» – Джеваном Челоянцем, который разговаривал с Рубеном Айрапетяном. Здесь, наверное, можно сказать, совпадение звёзд», — поведал Согомонян в интервью News.am.
«Я бы не называл это благотворительностью. Если в Армении ещё нет примеров, когда клубы после удачно проделанной работы играют на международной арене, то в других странах есть. Например, в России, Беларуси, Узбекистане. Клуб «Краснодар» тому пример. Я не думаю, что результат будет видимым. Думаю, у нас может быть результат в юношеских, молодёжных чемпионатах. Кстати, один из них скоро пройдёт в Армении. Я понимаю, что будет много сложностей. Но всё впереди.
Я очень надеюсь, что другие армяне тоже заинтересуются и будут инвестировать в армянский футбол. Для меня был хорошим примером Джеван Челоянц. Я вижу, как он вкладывает в клуб. Он мне всегда говорит – когда ты увидишь, как воспитанники твоего клуба будут играть в сборной, ты поймешь, что не зря провёл время. Все мы понимаем, что, вкладывая деньги, мы не ждём прибыли. Здесь речь идёт об эмоциях, о пользе футболу. Я отрывками слушал, что и другие инвесторы из диаспоры хотят вложить в армянский футбол. Думаю, через пару лет у нас будет больше клубов и более интересный чемпионат.
Разумеется, изменения будут, и в том числе кадровые. Но я не хочу рушить всё. Я в Манчестере общался с Генрихом Мхитаряном, он дал нам пару советов относительно армянских специалистов. Сколько бы ни привлекали иностранных специалистов, наши больше знакомы с местным рынком и лучше знают своих.
О «Пюнике» знаю, что в истории современной Армении это самая титулованная команда. Не скрою, у нас есть идея о смене названия клуба. Возможно, скоро он уже не будет называться «Пюник». Обо всём этом мы поговорим на предстоящей пресс-конференции, которая, скорее всего, пройдёт 3 июня. Постараемся ответить на все интересующие вопросы", — поведал Согомонян.