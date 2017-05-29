«Аланьяспор» проиграл «Галатасараю», несмотря на дубль Вагнера Лава

«Аланьяспор», за который выступает бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, в домашнем матче 33-го тура турецкой Суперлиги уступил со счётом 2:3 «Галатасараю».
Гости уже к 17-й минуте вели 2:0 благодаря голам Брумы и Синана Гюмюса. На 23-й минуте Вагнер Лав один мяч отыграл. Тем не менее несколько минут спустя Гюмюс разницу в счёте восстановил, оформив дубль. Во втором тайме хозяева сумели сократить разрыв в счёте до минимального — на 76-й минуте бразилец реализовал пенальти.
32-летний Вагнер Лав с 23 голами возглавляет гонку бомбардиров первенства, а его команда располагается на 11-й строчке за тур до окончания чемпионата.