Бонуччи: уверен, «Ювентус» проведёт отличный матч и привезёт домой кубок ЛЧ

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Реала» рассказал, в чем прибавила «старая синьора» за два года.
«Ювентус» играл в финале Лиги чемпионов в 2015 году и тогда потерпел поражение со счётом 1:3 от «Барселоны».
«Мы более зрелые, мы выросли, пришли великолепные игроки, которые добавили опыта команде, и я уверен, что мы проведём отличный матч в субботу и привезем домой кубок», – цитирует Бонуччи Football Italia.
Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
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