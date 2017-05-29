Куртуа: надеюсь, «Челси» наградит меня хорошим контрактом

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа сообщил, что хочет остаться в лондонском клубе.
«Мы ещё не начали обсуждать с клубом продление контракта, но я счастлив в «Челси». Надеюсь, что меня наградят хорошим контрактом, и если это случится, то я подпишу его», — цитирует Куртуа Football Espana.
Действующее соглашение бельгийского футболиста с «Челси» истекает в 2019 году. Куртуа в этом сезоне принял участие в 36 матчах АПЛ, в 16 из которых оставил свои ворота на замке. Всего Тибо пропустил 28 голов и получил 1 жёлтую карточку.
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