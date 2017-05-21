Куртуа провел больше всех сухих матчей в этом сезоне в АПЛ

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа стал лучшим в текущем сезоне АПЛ по количеству сухих матчей.
Куртуа в этом сезоне принял участие в 36 матчах, в 16 из которых оставил свои ворота на замке. Всего Тибо пропустил 28 голов и получил 1 жёлтую карточку.
«Челси» досрочно в шестой раз в истории одержал победу в чемпионате Англии в 37-м туре, нанеся поражение «Вест Бромвичу» со счётом 1:0. Куртуа перебрался в «Челси» из бельгийского «Генка» в 2011 году. Три года голкипер провёл в аренде в мадридском «Атлетико», а затем вернулся в лондонский клуб.
«Челси» в шестой раз в истории выиграл чемпионат Англии