Черчесов: рано говорить о составе сборной на первый матч Кубка конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как будет формироваться состав команды на ближайшие товарищеские матчи с командами Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня), а также на первую игру Кубка конфедераций — 2017 с Новой Зеландией (17 июня). Напомним, сборная в настоящий момент находится на сборе в Австрии.
«У нас два контрольных матча, где мы будем определять состав перед играми, поскольку будут встречи с разными командами, и у футболистов может быть разное состояние. Сейчас у нас идут тренировки, мы внимательно отслеживаем состояние игроков и от этого будем исходить. Сегодня говорить о том, что будет через две-три недели, преждевременно.
Дзюба проводит все тренировки, колено даёт работать, и у нас никаких нареканий нет. Понятно, что Дзагоева и Фернандеса нет. Ситуация складывалась так, что ни с одним, ни с другим мы практически не работали», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».