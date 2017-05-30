Дибала: «Ювентус» стал сильнее и увереннее, чем в 2015 году

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала перед финалом Лиги чемпионов против мадридского «Реала» заявил, что туринцы стали гораздо сильнее и увереннее в себе, чем два года назад. В финале Лиги чемпионов-2014/15 «Ювентус» проиграл «Барселоне» — 1:3.
«У нас есть понимание того, что в этом году мы стали сильнее и увереннее в себе, чем в 2015-м. У нас появилось много новых игроков, которые стали важными для команды. За этот сезон мы набрались опыта. У нас есть футболисты, игравшие в финалах такого уровня ранее. Надеемся, итоговый счёт будет в нашу пользу.
Всегда приятно играть против игроков такого уровня, как у «Реала», но это всегда тяжело. Но если вы хотите завоевать этот трофей, то должны побеждать лучших», — приводит слова Дибалы Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.