Хедира: будет жаль, если Тухель покинет «Боруссию» Д

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира выразил надежду, что главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не покинет свой пост. В данный момент будущее Тухеля в немецком клубе не определено, хотя некоторые СМИ сообщали, что 31 мая он подаст в отставку.
«Будет жаль, если Тухель покинет «Боруссию». Команда уже потеряла трёх ключевых игроков в лице Мхитаряна, Гюндогана и Хуммельса. Тем не менее «Боруссия» выиграла Кубок Германии и завоевала право на участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Такое достижение должно встретить признание», — цитирует Хедиру Bild.
Отношения между Тухелем и исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке продолжают оставаться очень натянутыми.
Действующий контракт Тухеля с немецким клубом в силе до лета 2018 года, и в случае расторжения соглашения тренер получит компенсацию в размере € 2 млн.