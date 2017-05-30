«Манчестер Сити» может потратить в летнее трансферное окно около £ 300 млн

Руководство «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно намерено потратить крупную сумму для усиления состава. «Горожане» уже приобрели у «Монако» полузащитника Бернарду Силву за £ 43 млн и близки к тому, чтобы пополнить состав голкипером «Бенфики» Эдерсоном, который оценивается в £ 33-35 млн.
Как сообщает Independent, «Манчестер Сити» планирует приобрести ещё новых игроков на сумму около £ 300 млн. В список желаемых приобретений английского клуба входят защитник «Тоттенхэма» Кайл Уолкер, защитник «Монако» Бенжамен Менди, а также два центральных игрока обороны Эмерик Лапорт («Атлетик») и Маркиньос («ПСЖ»).