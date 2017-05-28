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Источник: «Манчестер Сити» и «Реал» готовы заплатить € 130 млн за Мбаппе

28 мая 2017, воскресенье. 15:09. Футбол

«Манчестер Сити» и «Реал» заинтересованы в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Как сообщает Eurosport.fr со ссылкой на Telefoot, оба клуба предложили за 18-летнего форварда € 130 млн.

В конце прошлой неделе появилась информация о том, что «Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за € 120 млн.

Мбаппе на днях заявил, что нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был первым футбольным идолом его детства.

При этом талантливый нападающий также подчёркивал, что главным фактором для него на данный момент является игровое время.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев не так давно сказал, что сохранить Мбаппе приоритетная задача монегасков.

Мбаппе: я буду думать о переходе, только если он пойдёт на пользу моей карьере
Источник: Eurosport.fr Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Монако ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе Трансферы
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28 мая 2017, воскресенье
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