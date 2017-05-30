Паскуато: хотел бы остаться в России и в будущем поработать с Каррерой и Манчини

Нападающий «Ювентуса» Кристиан Паскуато, сезон-2016/17 проведший в составе «Крыльев Советов», признался, что хотел бы остаться в России и в будущем поработать под руководством Массимо Карреры или Роберто Манчини. Последнего сватают в «Зенит».
«Вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ стал ударом. Считаю, что команда не заслуживала этого. У нас были успешные матчи, даже обыгрывали «Спартак», который стал чемпионом. Возможно, нам не хватало остроты в завершающей стадии. Плюс ко всему мы поплатились за собственные ошибки, но всё равно «Крылья» не заслуживали вылета. В Самаре я оставил часть своего сердца.
Хотел бы дальше играть в Премьер-Лиге, возможно, поближе к столице. Хорошо, что итальянскому тренеру удалось добиться успеха в России. Если «Спартак» и заслужил чемпионство, то благодаря Каррере, который привил команде менталитет победителя.
«Зенит» также может возглавить итальянец Роберто Манчини, у которого громадный опыт. Уверен, что с его приходом «Зенит» что-то выиграет в следующем сезоне. Каррера и Манчини поднимут уровень чемпионата России как в тактическом, так и в техническом плане. Это два тренера победителя. Был бы счастлив в будущем поработать с ними», — цитирует Паскуато ITASportPress.
Контракт 27-летнего футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2017 года.