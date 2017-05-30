«Генк» выкупил у «Шахтёра» права на полузащитника Малиновского

Донецкий «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о достигнутой договорённости с «Генком» о переходе полузащитника Руслана Малиновского в бельгийский клуб.
Футболист «горняков» и сборной Украины выступал за «Генк» на правах аренды с января 2016 года. Бельгийский клуб воспользовался опцией выкупа прав на 24-летнего игрока и подписал с ним контракт сроком на четыре года.
«Шахтёр» благодарит воспитанника академии за годы, проведённые в структуре клуба, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
В составе «Генка» Малиновский провёл 41 матч, забил семь голов и сделал 11 голевых передач.