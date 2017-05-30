«Олимпиец» из Нижнего Новгорода добился права выступать в ФНЛ

«Олимпиец» добился права выступать в Футбольной национальной лиге, заняв первое место в зоне «Урал-Поволжье» первенства Профессиональной футбольной лиги.
Команда из Нижнего Новгорода дома со счётом 3:0 разгромила «Носту» из Новотроицка. Голами отметились Тимур Аюпов (дубль) и Игорь Горбунов.
Подопечные Николая Писарева в таблице на одно очко опережают идущий на втором месте «Зенит-Ижевск», который уже сыграл свой последний матч в текущем первенстве.
Ранее путёвку в ФНЛ завоевали «Динамо СПБ», «Авангард» Курск, «Ротор-Волгоград» и «Чита», которая не подала заявку для выступления в первенстве.
«Олимпиец» был основан в июне 2015 года.