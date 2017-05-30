Полузащитник «Тоттенхэма» Сиссоко: это был худший сезон в моей карьере

27-летний полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Сиссоко назвал прошедший сезон худшим в его карьере.
Француз, перешедший в «Тоттенхэм» в августе прошлого года из «Ньюкасл Юнайтед» за € 35 млн, в этом сезоне провёл на поле в общей сложности 901 минуту в АПЛ.
«Если тренер больше не рассчитывает на меня, если он думает, что другие игроки лучше, он должен сказать мне об этом.
Я не думал, что буду играть во всех матчах, но не ожидал, что у меня будет так мало игрового времени. Это был худший сезон в моей карьере, тогда как с точки зрения команды он был лучшим, и это странно.
Мы поговорим с моим агентом, чтобы принять лучшее решение. Моя цель — поехать на чемпионат мира—2018", — цитирует Сиссоко Goal со ссылкой на L'Equipe.