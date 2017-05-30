Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси открыл официальный сайт.
На странице болельщики футболиста, которых насчитывается более 150 млн по всему миру, смогут прочитать последние эксклюзивные новости от своего кумира, объявления его фонда, просмотреть статистику в реальном времени, сообщения из социальных сетей, а также мелкую повседневную информацию. Также там будут проводиться текстовые онлайн-трансляции матчей с участием Лионеля.
На мобильных устройствах с IOS и Google Play будет доступна функция просмотра матчей в реальном времени.