Фацио вызван в сборную Аргентины вместо травмированного Маскерано

Защитник «Ромы» Федерико Фацио был вызван в сборную Аргентины, которая проведёт товарищеские матчи с Бразилией (9 июня, Мельбурн) и Сингапуром (13 июня, Сингапур), сообщает Football Italia.
30-летний Фацио приглашён в национальную команду в качестве замены защитнику «Барселоны» Хавьера Маскерано, выбывшего из строя из-за травмы.
В активе Фацио всего три матча за национальную команду, последний раз он играл за сборную в ноябре 2014 года.
Ранее стало известно, что новым главным тренером сборной Аргентины станет наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли.
Сборная Аргентины огласила окончательный состав на игры с Бразилией и Сингапуром