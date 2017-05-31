Луческу назвал переезд в Россию ошибкой и потребовал от «Зенита» € 2 млн

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что его переход в петербургский клуб был ошибкой, сообщает Gazeta Sporturilor.
Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых минувшим летом после 12 лет работы в донецком «Шахтёре». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял третье место в РФПЛ. Кроме того, команда не смогла выиграть Кубок России и вылетела из 1/16 Лиги Европы, уступив «Андерлехту».
«Мой приход в „Зенит“ был большой ошибкой», — приводит слова Луческу приближённый к нему источник.
Теперь румынский специалист хочет, чтобы петербургский клуб компенсировал ему половину зарплаты от оставшегося контракта. Соглашение Луческу было рассчитано ещё на один сезон, а его годовая зарплата составляла € 4 млн. Таким образом, специалист хочет получить от «Зенита» € 2 млн.