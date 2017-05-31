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Луческу назвал переезд в Россию ошибкой и потребовал от «Зенита» € 2 млн

31 мая 2017, среда. 02:08. Футбол

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что его переход в петербургский клуб был ошибкой, сообщает Gazeta Sporturilor.

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых минувшим летом после 12 лет работы в донецком «Шахтёре». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял третье место в РФПЛ. Кроме того, команда не смогла выиграть Кубок России и вылетела из 1/16 Лиги Европы, уступив «Андерлехту».

«Мой приход в „Зенит“ был большой ошибкой», — приводит слова Луческу приближённый к нему источник.

Теперь румынский специалист хочет, чтобы петербургский клуб компенсировал ему половину зарплаты от оставшегося контракта. Соглашение Луческу было рассчитано ещё на один сезон, а его годовая зарплата составляла € 4 млн. Таким образом, специалист хочет получить от «Зенита» € 2 млн.

Агент: Луческу был настроен на второй сезон, но «Зенит» оказался не готов ждать
Источник: Gazeta Sporturilor Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Мирча Луческу
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