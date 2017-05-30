Агент: Луческу был настроен на второй сезон, но «Зенит» оказался не готов ждать

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, поделился мнением, почему румынский специалист был уволен.
«Стояла задача создать новую команду. Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года. В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров. В ходе сезона состав «Зенита» пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды. Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Лучеку и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить», — цитируют Запорожану «Известия».
Вакантное место главного тренера в ближайшее время может занять Роберто Манчини.