Саутгейт посоветовал Руни избежать переезда в Китай или MLS

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни не следует думать о переезде в Китай или MLS, если он хочет играть в составе национальной команды. Отметим, что Руни не был включён в состав сборной Англии на матч с Шотландией в рамках отбора ЧМ-2018 (10 июня) и на товарищескую встречу с Францией (13 июня).
«Понимаю, что каждый раз, когда я не включаю Руни в состав, возникает много дискуссий. Однако в прошедшем сезоне он не слишком часто играл за свой клуб.
Этим летом Уэйн должен принять решение относительно своего будущего. Я видел некоторые матчи MLS. Очевидно, что уровень игры там далёк от АПЛ. Не могу много сказать о чемпионате Китая, но тренеру всегда хочется, чтобы его футболисты играли в матчах наивысшего уровня. Это лучшее испытание для них", — приводит слова Саутгейта The Telegraph.
В минувшем сезоне Уэйн провёл 25 матчей в АПЛ (из них 15 — в основном составе), забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.