С. Рамос: исключаю пенальти в ворота Буффона в стиле Паненки

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не исключает, что ему придётся пробить пенальти в ворота голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в финальном матче Лиги чемпионов. Однако он отметил, что ни в коем случае не будет бить с «точки» в стиле Паненки.
«Если будут послематчевые пенальти, то буду импровизировать. Но я исключаю пенальти в стиле Паненки в ворота такого голкипера, как Буффон», — приводит слова Рамоса Onda Cero.
Рамос известен тем, что позволял себе исполнять пенальти в стиле бывшего полузащитника сборной Чехословакии Антонина Паненки. Он считается автором оригинального исполнения пенальти — «парашютом» прямо по центру ворот.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.