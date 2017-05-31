Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подарил клубному музею свой галстук, который он носил в чемпионском сезоне, и фирменную бутылку итальянского вина.
«Второй артефакт Каррера прислал нам специально из Бергамо. Это вино марки Аmarone, сделанное на заказ, именуется Maximum. На фирменной этикетке Мистер оставил свой автограф», — говорится на официальном сайте столичной команды.
Каррера стал первым иностранным тренером в истории «Спартака», кому удалось выиграть золотые медали чемпионата страны.
Каррера подарил музею «Спартака» галстук и бутылку итальянского вина
Каррера подарил музею «Спартака» галстук и бутылку итальянского вина