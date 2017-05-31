Хуснуллин: «Лужники» в пересчёте на 1 болельщика — из самых дешёвых арен в мире

Окончательный документ о сдаче большой спортивной арены «Лужники» подпишут в столице в ближайшие дни. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Также он отметил, что спортивная арена по цене в пересчёте на одного болельщика является одной из самых дешёвых в мире.
«На днях подпишем окончательный документ о сдаче «Лужников». Это проект мирового уровня. Один из самых сложных и интересных в мире. Удалось, сохранив исторический округ, создать современный стадион», — цитирует Хуснуллина РИАМО.