Уругвай обыграл Саудовскую Аравию на ЧМ U20

На чемпионате мира среди сборных до 20 лет в Южной Корее сыгран матч 1/8 финала. Уругвай на стадионе «Сувон Ворлд Кап» встречался с Саудовской Аравией.
Судьба матча была решена в начале второго тайма. На 50-й минуте арбитр Жанни Сиказве назначил пенальти, который реализовал Николас де ла Крус – 1:0.
В четвертьфинале подопечные Фабиана Които сыграют со сверстниками из Португалии. Встреча состоится 4 июня.
31 мая состоятся ещё два матча — Замбия встретится с Германией, а Англия с Коста-Рикой. Начало – в 14:00 мск.
Португалия обыграла Южную Корею и вышла в четвертьфинал ЧМ U20