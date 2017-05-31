«Вольфсбург» объявил о трансфере защитника сборной США Брукса

«Вольфсбург», который в понедельник сумел сохранить прописку в высшем дивизионе немецкого футбола по итогам переходных матчей, объявил о подписания контракта с защитником «Герты» и сборной США Джоном Энтони Бруксом, сообщает пресс-служба «волков».
24-летний футболист заключил с «Вольфсбургом» соглашение, которое будет рассчитано до 2022 года. О подробностях трансфера не сообщается.
«Решение покинуть родной Берлин далось мне не так легко. Однако после переговоров с руководством «Вольфсбурга» захотел поехать в этот клуб, поскольку ему удалось быстро убедить меня в амбициозности своих планов. Хочу внести свою лепту в становление «Вольфсбурга» успешным клубом, каким он был в прошлые годы», — сказал Брукс.
Брукс является воспитанником «Герты», за которую он выступал с 2011 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии он провёл 24 матча и забил два гола.