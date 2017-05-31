Мэр Сочи вручил билет на КК студенту из Нигерии, углядевшему в карнавале расизм

Глава Сочи Анатолий Пахомов встретился со студентом из Нигерии, чья критика в адрес сочинского карнавала была растиражирована рядом зарубежных СМИ. Опубликованный накануне пост в «Твиттере» студента РМОУ, спортивного журналиста из Нигерии Лоладе Одевуи дал повод некоторым СМИ углядеть допущенные в ходе проведения мероприятия проявления расизма.
В одной из карнавальных колонн участник, изображавший футбольного болельщика из Африки, использовал в качестве детали костюма бананы. Это и вызвало недовольство студента из Нигерии. По его мнению, созданный участником карнавала образ крайне некорректен, поскольку так уж сложилось, что банан стал символом выражения пренебрежительного отношения к темнокожим футболистам со стороны расистски настроенных футбольных фанатов. Но как заверили Лоладе Одевуи на встрече в администрации города, никакого умысла намеренно кого-то оскорбить у организаторов не было.
«В карнавале участвовало более 3000 человек, и мне очень жаль, что кого-то из его участников подвело элементарное чувство вкуса. Я очень сожалею, что ваши чувства были задеты, но хочу заверить, что этот единичный инцидент никоим образом не характеризует многонациональный Сочи и его жителей, которые всегда отличались гостеприимством и толерантностью», — цитирует Пахомова сайт администрации города Сочи.
«Мне нравятся люди здесь. Когда я ехал сюда, было много стереотипов о вашей стране. Но, приехав сюда, увидел совсем другую реальность. Благодаря тому, что я почувствовал теплоту и радушие людей. И я всегда буду рекомендовать ваш город своим друзьям и коллегам. Но мне важно, чтобы не было недопонимания в таких вопросах. И мы хотим, чтобы здесь как можно больше знали о нашем континенте», — сказал Одевуи.
В завершение встречи мэр курорта вручил студенту из Нигерии билет на полуфинал Кубка конфедераций и книгу о Сочи на английском языке.